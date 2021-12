Die Deutsche Glasfaser baut das Glasfasernetz in den Ortsteilen Ungstein und Leistadt aus. Das hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt.

Mehr als 33 Prozent der Anschlussinhaber im jeweiligen Ortsteil haben nach Angaben des Unternehmens einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser geschlossen. Die Phase der sogenannten Nachfragebündelung, in der sich Bürger zu einem Wechsel zur Deutschen Glasfaser verpflichten, sollte der Ausbau zustande kommen, war in Ungstein und Leistadt verlängert worden. Nun sieht das Unternehmen die erforderliche Quote für den Ausbau erreicht, obwohl sie unter der ursprünglich genannten Marke von 40 Prozent liegt.

„Es hat sich gelohnt, in die Verlängerung zu gehen. Viele Bürgerinnen und Bürger haben diese zweite Chance genutzt“, wird Projektleiter Jörg Blum in einer Pressemitteilung zitiert. Nun würden die Bauarbeiten geplant – angefangen mit der Festlegung des Standortes für den Glasfaserhauptverteiler bis hin zur Vorbereitung des Tiefbaus.

Der Hauptverteiler bildet nach Unternehmensangaben das Zentrum des Glasfasernetzes. Er sei eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Anschließend beginne ein beauftragtes Bauunternehmen mit den Tiefbauarbeiten und verlege vom Hauptverteiler aus die FTTH-Glasfaserleitungen. FTTH steht für „Fiber to the home“ – Glasfaser bis ins Haus.

Auch in Ellerstadt baut das Unternehmen aus – in Wachenheim, Friedelsheim und Gönnheim war die Nachfrage allerdings zu gering gewesen, weshalb die Deutsche Glasfaser dort auf einen Ausbau verzichtet hatte.