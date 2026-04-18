Die letzten Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau in Bad Dürkheim sollen im Mai abgeschlossen werden. Das teilte der zuständige Fachbereichsleiter Marcus Brill im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus mit. Konkret geht es noch um zwei größere Baustellen: Gearbeitet wird derzeit noch rund um den Amtsplatz, wo Glasfaser verlegt wird. Diese Arbeiten sollen laut Stadtverwaltung bis zum 22. April abgeschlossen sein. Als letzte große Baustelle steht dann ein Abschnitt vom Ende der Fußgängerzone in der Mannheimer Straße über den Bahnhof bis im Rathaus an. Dann werde auch ein Großteil der Anschlüsse in Betrieb sein. Dies gelte für den geförderten Ausbau, so Brill. Für die B-Adressen, die auf dem Weg der Ausbaustrecke liegen, gebe es dagegen von Seiten des Anbieters Inexio/Deutsche Glasfaser noch keinen Zeitplan, so Brill. Nicht ausgeschlossen seien kleinere Nacharbeiten, etwa weil Übergänge aufgrund des häufigen Wechsels der Bauunternehmer im Projektverlauf nicht sauber dokumentiert seien.