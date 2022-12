Anfang Februar werde in Erpolzheim mit den Erdarbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabeln für schnelles Internet begonnen, teilte Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag mit.

Erpolzheim ist eine der wenigen Gemeinden im Landkreis Bad Dürkheim, die sich nicht am Clusterprojekt des Kreises beteiligt, bei dem es einen Zuschuss vom Land gibt. In Erpolzheim verlegt die Firma Deutsche Glasfaser unter privatwirtschaftlichen Bedingungen Glasfaserkabel.