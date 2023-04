Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der schleppende Ausbau des Glasfasernetzes im Landkreis Bad Dürkheim hat auch Auswirkungen auf die Grundschulen in der Verbandsgemeinde. Um die Digitalisierung trotz langsamer Internetgeschwindigkeit umsetzen zu können, hat sich die Verwaltung speziell für den Schulstandort in Weisenheim am Berg eine Alternative überlegt.

Der Verbandsgemeinderat hatte 2020 beschlossen, dass die Digitalisierung an den Grundschulen in Freinsheim, Kallstadt und Weisenheim am Berg, deren Träger die Verbandsgemeinde ist, auf- und ausgebaut