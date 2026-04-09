Um den Klimaschutz voranzutreiben bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) eine Aktion an. Bürger können herkömmliche Glühbirnen gegen kostenlose LED eintauschen.

Die Aktion startet am 20. April am Wertstoffhof Friedelsheim, es folgen Haßloch, Esthal und Grünstadt – und danach geht es noch einmal von vorne los, jeweils zu den regulären Öffnungszeiten. In Friedelsheim läuft die Aktion von 20. bis 25. April und von 18. bis 23. Mai, in Haßloch von 27. April bis 2. Mai und von 25. bis 30. Mai, in Esthal von 4. bis 9. Mai und von 1. bis 6. Juni und in Grünstadt von 11. bis 16. Mai und 8. bis 13. Juni.

„Geplant ist ein Eins-zu-eins-Austausch. Das bedeutet, man bringt eine Lampe und bekommt dafür eine LED“, erklärt AWB-Werkleiter Klaus Pabst laut einer Mitteilung. Sein Mitarbeiter Mirko Roßdeutscher ergänzt: „Es geht um haushaltsübliche Mengen.“ Wenn jemand mit zehn Lampen komme, sei das kein Problem. Wer einen ganzen Sack voll anschleppe, werde leer ausgehen. Würde nur jeder zehnte Bürger des Landkreises eine einzige Lampe eintauschen, wären das rund 13.000 Stück, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Aktion ist eines der Teilprojekte, die der Kreis Bad Dürkheim über Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) des Landes Rheinland-Pfalz finanziert. Der Landkreis hat knapp zwei Millionen Euro an Kipki-Mitteln erhalten. Rund 80.000 Euro sind für die LED-Umtauschaktion eingeplant.