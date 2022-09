Vorbereitungen für das Gastspiel von SWR1: Am Dienstag sind sechs Container am Dürkheimer Stadtplatz eingetroffen, die vom 26. bis 30. September ein „Gläsernes Studio“ bilden werden. Eine Woche wird der Radiosender dann aus der Kurstadt senden und verkünden, welche 1000 Lieder bei seiner Hitparade gewonnen haben. Die noch leeren Container werden nach Angaben eines SWR-Sprechers noch in dieser Woche zusammengefügt, ausgestattet und beklebt. Ab kommender Woche sollen Techniker vor Ort sein. Nach einer Testsendung am 22. September startet der reguläre Sendebetrieb des Studios am Montag, 26. September, mit dem Lied, das auf Platz 1000 der Hörercharts gelandet ist. Am Freitagabend, 30. September, will der Radiosender dann bei Platz 1 angekommen sein.