Rund 11.000 Euro stehen der Gemeinde Erpolzheim aus Erträgen der Ralph-und-Inge-Becker-Stiftung zur Förderung von Kunst und Kultur sowie aus entsprechenden Spenden zur Verfügung. Das teilte Bürgermeister Alexander Bergner (FWG) in einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag mit. Er regte an, dass mit dem Geld drei Skulpturen des Giwicks, des Erpolzheimer Wappenvogels – verbunden mit dem Obst-, Spargel-, Wein-Emblem der Gemeinde – geschaffen werden sollen. Die Skulpturen könnten an den drei Ortseingängen von Erpolzheim aufgestellt werden, schlug Bergner vor. Er will von einem Dürkheimer Künstler entsprechende Vorschläge erstellen lassen. Die Ratsmitglieder sollen weitere Vorschläge, etwa andere Künstler, unterbreiten.