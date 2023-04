Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heike Matthiesen ist eine der ganz großen Gitarristinnen. Beim 24. Festival Gitarre Plus in der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg hatte sie am Samstag bereits ihren dritten Auftritt beim Verein Ehemalige Synagoge, dieses Mal allerdings virtuell. Auf dem Programm stand ausschließlich Musik von Komponistinnen, darunter neue Werke, die Matthiesen in Auftrag gegeben hat.

Ist es nicht egal, wer Musik spielt und komponiert? Nein, ist es nicht. Zum einen ist die Gitarre, nicht nur in der Klassik, sondern auch in allen anderen Genres, ein Instrument, das auf der Bühne