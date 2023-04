Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon seit 1998 gibt es in der Ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg regelmäßig Gitarrenfestivals, zu „Gitarre Plus“ kam inzwischen „Gitarre mal anders“, beides unter der künstlerischen Leitung von Martin Müller, einem weithin bekannten Gitarrenvirtuosen.

Das Konzert am Freitag waren eigentlich zwei Konzerte, zwei ganz verschiedene Gitarrenduos nacheinander, im zweiten war Martin Müller selber einer der beiden Virtuosen.

„Die