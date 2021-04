„Gitarre mal anders“ ist eine zweijährliche Ergänzung zum Festival der klassischen Gitarre in Weisenheim am Berg. Mit dem Joscho Stephan Trio kommt einer der ganz Großen des Gypsy Jazz in der Tradition Django Reinhardts.

Geplant sind zwei Konzerte, die am Freitag, 16., und Samstag, 17. Oktober, in der Jahn-Turnhalle stattfinden. Hier sei es möglich, ausreichende Abstände zwischen Besuchern einzuhalten, so dass den nötigen Hygienemaßnahmen der Corona Pandemie genüge getan werde, sagt Kurator Martin Müller im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Es lassen sich 69 Sitzplätze einrichten. Und das Wichtigste: Der Raum lasse sich gut beschallen, so dass ein angenehmes Hören auf allen Plätzen zu erwarten sei. Unbedingt erforderlich ist die vorherige Anmeldung und Hinterlegung der Kontaktdaten. Beim Betreten und Bewegen innerhalb der Räumlichkeiten muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden, am Platz während des Konzerts könne die Maske abgenommen werden. Menschen mit Erkältungssymptomen werden aus Sicherheitsgründen nicht eingelassen.

Die Musik, die Joscho Stephan spielt, ist untrennbar mit dem Namen Django Reinhardt, einem bestimmten Gitarrenklang und einer besonders virtuosen Spielweise verbunden. Der 1979 in Mönchengladbach geborene Musiker stammt nicht aus einer Sinti-Familie und hat den Musikstil erst als Teenager entdeckt. Vorher hat er sich mit Pop und Rock befasst, über seinen Vater habe er die Beatles kennengelernt. Vielleicht ist das der Grund, dass Stephan sein Repertoire über die Klassiker und Standards des Genres hinaus erweitert hat. So kann man durchaus auch mal eine Pop-Nummer im Gypsy-Swing bei ihm hören.

Musik aus Lateinamerika

Was aber immer gegeben ist: Stephan spielt mit einer Virtuosität, die Funken schlägt, er jagt über das Griffbrett, dass es nur so raucht. Zudem hat er eine Menge Humor. Nach Weisenheim kommt er mit Volker Kamp am Kontrabass und seinem Vater Günter an der Rhythmusgitarre.

Martin Müller ist nicht nur der Kurator des klassischen Gitarrenfestivals in Weisenheim, er ist selbst eine Instanz in Sachen brasilianischer Gitarre. Laut Jazzpapst Joachim Ernst Behrend war er der erste Deutsche, der tatsächlich das Flair der brasilianischen Musik vermittelt. Der Karlsruher Musiker und Komponist hat kürzlich ein neues Album veröffentlicht. „Brazilguitar“ stellt eigene Werke vor, neben Kompositionen von Baden Powell, Antonio Carlos Jobim und weiteren, in Solo und Trio-Besetzung. Seit vielen Jahren spielt Müller schon mit dem vielseitigen Bassisten Christian Kussmann zusammen. Über ihn lernte er Bruna Cabral kennen – und war von der brasilianischen Percussionistin sofort begeistert. „Sie spielt mit dieser Leichtigkeit, die nur Brasilianer drauf haben, die mit diesen Rhythmen aufgewachsen sind“, sagt Müller. Müller präsentiert auch weniger bekannte Komponisten aus Lateinamerika und eigene Werke, die Einflüsse des modernen Jazz einbringen.

Termine

Joscho Stephan Trio, Gypsy Swing und mehr, Freitag, 16. Oktober 19.30 Uhr

M.M. & the Braziltrio: Braziljazz, Samstag, 17. Oktober 19.30 Uhr

Veranstaltungsort: Jahn-Turnhalle in Weisenheim am Berg, Jahnstraße 5