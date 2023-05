Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Alla dann“ ist das neuste und letzte Buch der Mundartdichterin Gisela Gall. Im Alten Weingut am Maxbrunnen hat die Dürkheimerin am Dienstag ihre überwiegend älteren Gäste mit einer Lesung begeistert – und geklärt, was das wohl meistgebrauchte Pfälzer Wort ist.

Die Autorin hatte sich bei der Wahl ihrer Garderobe optisch ans Buchcover angepasst, wie sie schmunzelnd gestand. Gall präsentierte bei ihrer Lesung ernste und humorvolle