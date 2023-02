Am 27. April ist wieder Girls’ Day. An diesem Tag laden Unternehmen und Organisationen in ganz Deutschland Schülerinnen ein, um verschiedene Berufe zu erkunden. Auch viele Dienststellen im Polizeipräsidium Rheinpfalz nehmen am Girls’ Day teil und öffnen ihre Türen, um junge Mädchen und Frauen für den Beruf als Polizistin zu begeistern, kündigt die Behörde an. Mit am Start ist auch die Polizeiinspektion Bad Dürkheim. Da die Zahl der Teilnehmerinnen begrenzt ist, empfiehlt das Präsidium, sich schon jetzt einen Platz zu sichern. Wie viele Plätze aktuell noch frei sind und welche weiteren Dienststellen mitmachen, erfahren Interessentinnen im Internet unter www.girls-day.de/radar. Informationen zum Polizeiberuf, zu den Karrieremöglichkeiten bei der Polizei und zu dem Bewerbungsverfahren gibt es unter www.polizei.rlp.de/de/karriere/.