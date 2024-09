Seit Mitte Februar dürfen keine Musikpartys mehr in Alex Weinlounge in Herxheim am Berg gefeiert werden. Für die Partys gibt es keine Genehmigung. Das war den Behörden jedoch erst neun Jahre nach der Baugenehmigung für das Bistro aufgefallen, weil sich Anwohner über Lärm beklagt hatten. Sie fühlten sich gestört durch Partybeats mit DJs oder Live-Bands jeden Donnerstag bis 22 Uhr sowie durch viele an- und abfahrende Autos.

Jetzt kommt Bewegung in die Sache, denn das Genehmigungsverfahren, um die Partys im Nachhinein auf rechtlich ordnungsgemäße Füße zu stellen, wird noch einmal aufgerollt. Am Montag wird sich der Gemeinderat in Herxheim am Berg mit der Zukunft der Weinlounge beschäftigen.

Lesen Sie hier, wie es dazu kam und mit welchem Ergebnis Pächter und Genossenschaft rechnen dürfen.