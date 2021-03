Soll der Kerweplatz im Dürkheimer Ortsteil Leistadt künftig Kurt-Dehn-Platz heißen? Das entscheidet der Haupt- und Finanzauschuss der Stadt Bad Dürkheim, der am Dienstag, 16. März, 17 Uhr, tagt. Kurt Dehn war ein Pfälzer Volksmusiker und Heimatdichter, der Lieder wie „Ja, so ein gude Palzwei“ geschrieben hat. 1920 wurde er in Leistadt geboren, das damals noch eine eigene Gemeinde war. Die CDU-Fraktion hatte angeregt, Dehn mit einem Straßennahmen zu ehren, der Ortsbeirat Leistadt hatte mit einstimmigem Beschluss den Kerweplatz in Leistadt ins Spiel gebracht. Dies soll nun geschehen. Wenn der Ausschuss zustimmt, gibt es ab Juni einen „Kurt-Dehn-Platz“. Interessierte können an der Sitzung im Rathaus unter Einhaltung der Corona-Regeln teilnehmen oder sich über die Internetseite der Stadt online zuschalten.