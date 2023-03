Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil wegen des Corona-Lockdowns der Bierabsatz weggebrochen ist, kam Jens Lenhardt vom Freinsheimer Getränkehandel Wolf mit Brenner Thomas Sippel aus Weisenheim am Berg ins Geschäft. Aus Bier wird jetzt Schnaps – bevor es wegen des Verfallsdatums gar nicht mehr verkauft werden kann.

Dass in einer Destillerie Bier gebrannt wird, ist gar nicht so ungewöhnlich. Erst recht nicht, wenn Brenner wie Thomas Sippel aus Weisenheim am Berg den Whisky lieben. Schließlich wird