Es brachte wenigstens ein bisschen Wurstmarkt-Flair in die trübe Pandemie-Zeit, als der Wurstmarkt ausfallen musste: Das Hör-Spiel „Horsch mol“ von Ulrich Brixius. Auch in diesem Jahr gibt es das Party-Spiel wieder. Doch Fans sollten schnell sein.

Bei dem Spiel geht es darum, Geräusche des größten Weinfests der Welt zu erkennen. Dafür befinden sich QR-Codes auf den Karten, die die Spieler mit dem Handy einscannen und anschließend abspielen können. Ziel ist es, die rätselhaften Tonausschnitte den entsprechenden Attraktionen auf den Bildkarten zu zuordnen.

Bis der Wurstmarkt nach der Pause endlich wieder stattfindet, hat sich Brixius ganz im Stile seines Hör-Spiels ein Gewinnspiel überlegt: Dazu werfen Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen genauen Blick auf unser Bild. Hier wird ein Wurstmarktgeräusch gesucht. Die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge ergeben das Lösungswort. Hörbar wird das Geräusch auch über den aufgedruckten QR-Code der Spielkarte. Einfach mit dem Smartphone den Code im Dubbeglas auf der Spielkarte scannen und losraten.

Party-Spaß für zuhause erhältlich

Wer von dem Rätselspaß nicht genug bekommen kann, der hat auf dem Wurstmarkt die letzte Gelegenheit das Spiel in der Originalfassung zu erstehen. „Weil der Wurstmarkt zwei Jahre nicht stattfand, konnte ich das Spiel nicht um neue Geräusche erweitern. Deswegen handelt es sich noch um die erste Auflage“, erzählt Brixius, der das Unterhaltungsspiel aus seiner Faszination für Jahrmarktsgeräusche heraus kreierte. Und: Auf dem diesjährigen Wurstmarkt will er neue Geräusche sammeln. Die Chancen dafür stehen dank einiger Neuheiten nicht schlecht.

Das Spiel habe „Unikatcharakter“, sagt Brixius, „Die Geräusche habe ich 2012 mit dem Tonband auf dem Wurstmarkt aufgenommen. Jeder Sound ist original.“ Diese passten nur in die Wurstmarkt-Saison. „Es ist eben ein Gaudi-Spiel.“

Erlös wird gespendet

Wie viele Exemplare er noch übrig hat, kann Brixius nicht sagen. „Aber 2020 wurde es recht gut angenommen“, etwa 1000 Stück habe er damals für einen guten Zweck verkauft. Einen Teil des Verkauferlös spendete er an den Schaustellerverband Pfälzer Bund sowie an die Circus und Schaustellerseelsorge. Auch in diesem Jahr soll ein Teil an die Pandemie gebeutelten Schausteller gehen. 4,95 Euro kostet das Kartenspiel. Erhältlich ist es bereits jetzt in der Tourist-Info, im Pfalzshop online, in der Buchhandlung Frank und im Home-Shop in Bad Dürkheim. Auf dem Wurstmarkt erhalten Besucher das Spiel außerdem am i-Dubbe-Stand, am Riesenrad Jupiter sowie an den Schubkarchständen 2 und 3.

Info

Ihre Antworten können Sie per E-Mail an Ulrich.Brixius@t-online.de schicken. Einsendeschluss ist der 13. September.