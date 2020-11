Noch bis einschließlich Samstag können Kinder einen Stiefel für den Nikolaus des Dürkheimer Gewerbevereins abgeben. Ursula Rautenberg nimmt die Stiefel im Schuhhaus Bachmann entgegen. Die Schuhe werden ab dem 7. Dezember gefüllt in den Schaufenstern der Dürkheimer Geschäfte zu finden sein, wo sie die Kinder aufspüren und gegen die Abgabe ihrer Nummer abholen können. „Wir haben bereits 80 bis 100 Stiefel bekommen“, freut sich Rautenberg, Vorstandsmitglied des Gewerbevereins.

Trotz oder gerade wegen Corona haben man an der bei Kindern sehr beliebten Aktion festhalten wollen. Zwar könne der Verein die Stiefel nicht wie in den vergangenen Jahren zum Adventsmarkt in der Jurte der Pfadfinder auf dem Römerplatz gesammelt entgegen nehmen, aber trotzdem müssten die Kinder nicht auf ihre Leckereien sowie kleine Spielsachen verzichten. Sie werden von Vereinsmitgliedern in der kommenden Woche in die Schuhe gepackt. Im vergangenen Jahr, so Rautenberg, seien rund 300 Stiefel abgegeben worden.