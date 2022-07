Der Weinbauverein Bad Dürkheim stelle sich „nicht gegen eine zukunftsweisende Positionierung Bad Dürkheims, von der alle (...) profitieren.“ Das teilen die Winzer im Vorfeld der Stadtratssitzung am Dienstag mit. Sie schicken allerdings ein dickes „Aber“ hinterher.

Die Stadt legt derzeit ihren Flächennutzungsplan neu auf. In diesem Zusammenhang wird die Erweiterung des Gewerbegebiets Bruch diskutiert. Weil das einen Verlust an Rebflächen bedeuten würden, haben sich die Winzer gegen diese Pläne positioniert. Dafür gab es Zustimmung, aber auch Kritik. Einige warfen ihnen eine Blockadehaltung vor.

Der Flächennutzungsplan drücke den politischen Willen einer Stadt aus. Deshalb sei es für die Winzer wichtig, „unseren Willen heute klar und deutlich“ zu formulieren, entgegnet der Weinbauverein dieser Kritik. „Wir wehren uns ausdrücklich gegen die Verdrängung unseres Gewerbes durch anderes, vermeintlich zahlungskräftigeres Gewerbe.“ Sie kritisieren weiter mehrere Dinge. Unter anderem die Kommunikation mit der Stadt. Zwar habe diese die Winzerschaft früh eingebunden, „die derzeitige Planung des Gebietes Süd mit der großflächigen Verschiebung nach Süden haben wir aber auch erst aus der Presse erfahren“.

Die Winzer befürchten zudem, dass die Stadt durch Änderungen im Flächennutzungsplan „volle Planungshoheit“ bekomme. Ein Zugriff auf die weinbaulichen Flächen sei dann jederzeit möglich.

„Wir appellieren ausdrücklich an alle politischen Entscheidungsträger, den derzeitigen Entwurf des Flächennutzungsplans nicht zu verabschieden. Wir sind nach wie vor zu Gesprächen bereit, um eine wohlüberlegte, gut begründete und für alle Seiten verträgliche Lösung zur zukunftsfähigen Entwicklung unserer Stadt zu entwickeln.“

Zur Diskussion steht am Dienstag erneut ein zuletzt im Bauausschuss diskutierter Grundsatzbeschluss. In diesem Papier sind die Rebflächen, die in Anspruch genommen werden können, gegenüber einer ersten Planung reduziert worden. Bei diesen Plänen bleibt es im aktuellen Beschlussvorschlag: In der nördlichen Erweiterung sollen maximal 10,6 Hektar Rebfläche beansprucht werden, im Süden zwölf.