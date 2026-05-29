Bis in das Jahr 2018 geht die Geschichte eines Bebauungsplans für das Gebiet östlich der Landesstraße 526 in Erpolzheim zurück. Nun kam ein neues Kapitel hinzu.

In dem Bereich am Ortsausgang von Erpolzheim in Richtung Birkenheide und Ellerstadt sind ein Betonwerk und kleinere Betriebe ansässig. Um deren Standort und die Zufahrt rechtlich abzusichern, wurde ab etwa 2018 im Gemeinderat über die Aufstellung eines Bebauungsplans diskutiert. Im April 2019 beschlossen die Ratsmitglieder die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet östlich der L526“.

Der Bebauungsplan wurde allerdings nicht rechtskräftig, stattdessen wurde der Entwurf im Juni 2020 erstmals geändert. Im Mai 2022 beschlossen die Mitglieder des damaligen Gemeinderats eine weitere Änderung, eine dritte folgte im Juli 2023. Diese Änderung habe jedoch nicht den formellen Vorgaben entsprochen, erklärte nun Thomas Bayer, Leiter des Fachbereichs Bauen und Liegenschaften der Verbandsgemeindeverwaltung Freinsheim.

Linksabbiegespur soll gestrichen werden

In der Ratssitzung am Dienstag standen zwei weitere Änderungen der Planung an. Für die gebe es jeweils zwei Varianten, sagte Ortsbürgermeister Matthias Wühl (CDU). Zum einen ging es darum, ob auf der Landesstraße aus Richtung Birkenheide kommend eine Linksabbiegespur eingeplant werden soll, von der aus auf einen Privatweg zu einer Aussiedlung gefahren werden kann. Wenn die Linksabbiegespur aus dem Entwurf gestrichen werde, würden für die Gemeinde weniger Kosten anfallen, unter anderem weil keine Grundstücke gekauft werden müssten und ein Stück Kanal weniger erneuert werden müsste, erklärte Bayer. Zudem könne dann der vorgesehene Rad- und Gehweg auf die Nordseite verlegt werden und auf der Südseite wäre keine Verschwenkung erforderlich.

Die Ratsmitglieder votierten einhellig dafür, die Linksabbiegespur aus dem Entwurf des Bebauungsplans herauszunehmen. Ebenso einstimmig wurde beschlossen, dass ein Fahrbahnteiler am Ortseingang im künftigen Bebauungsplan bleiben soll. Er soll dazu beitragen, dass Autofahrer langsamer fahren. Nach Angaben Bayers zahlt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Kosten für den Fahrbahnteiler.

Der FWG-Fraktionsvorsitzende Frank Wiegand regte an, eine weitere Abfahrt für Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Ellerstadt und Birkenheide kommen, einzuplanen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Gunter Seidenspinner und Bayer entgegneten, das würde Probleme geben, weil dann eine weitere Linksabbiegespur erforderlich wäre. Diese würde zudem mit einer Linksabbiegespur für Verkehrsteilnehmer aus Richtung Erpolzheim kollidieren. Andreas Rehg (FWG) und Wiegand forderten, dass die Möglichkeit einer weiteren Linksabbiegespur dennoch geprüft werden soll. Bayer sagte zu, darüber mit dem LBM zu sprechen.