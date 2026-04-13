Nach 15 Jahren Pause rückt die Erweiterung des Gewerbegebiets am Penny näher. Sie soll Platz für Handwerker und weitere Betriebe schaffen und Steuereinnahmen generieren.

Die Planungen sind schon 15 Jahre alt, jetzt hoffen die Weisenheimer, das Gewerbegebiet II am Penny-Markt schnell entwickeln zu dürfen. Im Gemeinderat Ende März entschied man sich nach Vorberatungen im Bauausschuss einstimmig dafür, den Plan, das Gewerbegebiet zu erweitern, weiter zu verfolgen sowie die Erstellung des Bebauungsplans an zwei Planungsbüros zu vergeben. Die Kosten zur Erstellung des aktualisierten Bebauungsplans, eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung sowie ein Entwässerungskonzept belaufen sich zusammen auf rund 54.000 Euro. Da im Haushalt für Bebauungspläne rund 77.000 Euro eingeplant wurden, können die Kosten über den Haushalt beglichen werden.

Wie Ortsbürgermeister Holger Koob Anfang April auf Anfrage mitteilte, erhoffe man sich durch die bereits fortgeschrittene Planung, dass für das Gebiet am südlichen Ortsausgang Richtung Maxdorf schon in zwei bis drei Jahren Baurecht vorliegen könnte. Vorgesehen sei, dass Gebiet für Gewerbebetriebe wie Handwerker und andere Betriebe zu entwickeln.

Weitere Offenlage des Bebauungsplans

In die aktuellen Planungen soll das Konzept zum Starkregenschutz miteinfließen, außerdem Anmerkungen zur bestmöglichen Anbindung der Gewerbegebietserweiterung an die L 454. Sobald die überarbeiteten Unterlagen zum Bebauungsplan vorliegen, sind diese laut Beschluss vom Gemeinderat anzunehmen sowie für die Offenlage freizugeben. Daran anschließen wird sich eine weitere Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange, diese fand schon einmal 2013 statt.

Grund für die Verzögerung des Projekts um 15 Jahre war eine laufende Flurbereinigung. Diese wollte man abwarten, um dem Bebauungsplan Gewerbegebiet II konkrete Ausgleichsflächen zuzuordnen. Da einige der Flächen im Bebauungsplan auch benötigt werden, um die letzten Meter des geplanten Radwegs zwischen Maxdorf und Weisenheim am Sand zu realisieren, sei jetzt ein guter Zeitpunkt den Plan zur Erweiterung weiterzuverfolgen, so Koob. „Außerdem können wir durch Neuansiedlungen von Gewerbe im Gewerbegebiet II Steuereinnahmen generieren“, erklärte Koob.