Das Möglichkeitsfenster für die Erweiterung des Dürkheimer Gewerbegebiets hat sich am Dienstagabend stark geschlossen. Der Vorschlag der Verwaltung, größere Flächen im Norden und im Süden des Bruchs bei einer Neuauflage des Flächennutzungsplans zu berücksichtigen, fand keine Mehrheit. Lediglich acht Ratsmitglieder hätten sich das vorstellen können. Die Winzer hatten sich im Vorfeld dafür stark gemacht, dass keine Rebflächen für eine Gewerbeansiedlung in Anspruch genommen werden. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte, bei der Aufstellung eines Flächennutzungsplans handele es sich um keinen endgültigen Beschluss, es gehe nur darum, sich Möglichkeiten offen zu halten. Diese hat sich der Stadtrat nun stark beschränkt: Nach dem am Dienstag gefassten Beschluss ist die Erweiterung nur noch an einer Stelle möglich: auf einer Wiesenfläche direkt südlich des Bruchs. Ein Hydrolyseur zur Wasserstoffgewinnung, wie ihn die Pfalzwerke planen, soll trotzdem möglich sein.