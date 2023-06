Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am heutigen Freitag ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. „Nach wie vor ist es wichtig, auf das Problem aufmerksam zu machen“, erklärt Johanna Born vom Dürkheimer Frauenhausverein Lila Villa. Denn die Fälle würden nicht weniger. Auch in aktuellen Krisen spiegele sich das Thema wider.

„Das Problem Gewalt gegen Frauen gab es schon immer und wird es, so ungern ich das sage, weiterhin geben“, erklärt Johanna Born, warum sie nie müde wird, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Diplom-Sozialpädagogin, die im Frauenhaus und der Beratungsstelle tätig ist, hat täglich mit Frauen zu tun, die Opfer von Gewalt wurden.

