Am Donnerstagmittag hat ein Auto am Ortseingang Ellerstadt aus Richtung Birkenheide kommend einen Getriebeschaden erlitten. Dieser verursachte nach Angaben der Feuerwehr eine ungefähr 800 Meter lange Ölspur auf der Fahrbahn. Die acht Feuerwehrleute, die mit zwei Fahrzeugen anrückten, sicherten demnach die Einsatzstelle und verhinderten das Eindringen des Öls in Kanäle und Erdreich. Zusätzlich forderten sie eine Spezialfirma an, die die Ölspur schließlich beseitigte.