Auf 800 Quadratmeter ist der Getränkemarkt Wolf in Freinsheim angewachsen. Eine ehemalige Weinprinzessin bestückt die neue Weinabteilung in der großen Halle.

„Unsere Stammkunden haben viel Leid ertragen müssen“, sagt Jens Lenhardt. Seit Sommer 2025 wird an der Erweiterung von Getränke Wolf in Freinsheim gearbeitet. Das habe viele verstaubte Kisten und ständige Umplatzierungen des Sortiments zur Folge gehabt. Dafür werden die Käufer jetzt mit einem völlig neuen, modernen Markt belohnt, an dessen Wänden sich sogar der Graffiti-Künstler Daniel Ferino verewigt hat. Dessen Bilder zieren damit nicht nur den „Betze“, sondern auch großflächig die neue Halle des Getränkehändlers. Auf Ferinos Bild im Eingangsbereich steht ein Wolf im Zentrum. Im Mineralwasserbereich zeigt ein Eisvogel sein schillerndes Gefieder.

Die neue Wein- und Sektabteilung. Foto: Dagmar Schindler-Nickel

Graue Flächen gibt es in der riesigen Halle neben dem Discounter Netto also nicht. Wände, die nicht bemalt sind, sind zugestellt mit langen Regalen voller Flaschen und Getränkekisten. Von 250 auf 800 Quadratmeter ist der Markt in der Weisenheimer Straße in Freinsheim angewachsen. Nachdem das Postverteilzentrum ins örtliche Gewerbegebiet umgezogen war und ein kleines Bistro daneben geschlossen wurde, standen 270 Quadratmeter als Erweiterungsfläche zur Verfügung. „Diese Gelegenheit habe ich genutzt“, sagt Lenhardt, geschäftsführender Gesellschafter der Wolf Getränke GmbH. Somit sei die Hauptaufgabe gewesen, die Halle zu entkernen und aus einer kleinen eine große Halle zu machen.

Großes Lagerzentrum im Gewerbegebiet

Seit 2011 ist Freinsheim der zweite Standort des Betriebs. „Wir kamen aus Bobenheim-Roxheim hierher“, blickt Lenhardt auf die Geschichte der seit 1963 bestehenden Firma zurück. Man habe die Lücke gefüllt, die Getränke Schwinn in Freinsheim hinterlassen habe. Inzwischen ist Freinsheim auch der Sitz der Firma Wolf. Denn im Gewerbegebiet ein paar Meter weiter befindet sich seit zehn Jahren das nach Lenhardts Angaben 7000 Quadratmeter große Lagerzentrum des Unternehmens. Von hier aus beliefern 15 Lastwagen rund 800 Gastronomiebetriebe und Firmen sowie etliche Feste, berichtet der Wolf-Geschäftsführer. Einen gleich großen Getränkemarkt betreibe man außerdem in Worms. Einen kleineren Markt in Altleiningen habe man aufgegeben. „Da wurde uns der Mietvertrag nicht verlängert“, so Lenhardt.

51 Mitarbeiter sowie sechs Auszubildende sind nach seinen Angaben bei der Firma beschäftigt. „Wir sind damit der größte Getränkevertrieb in der Region“, betont Lenhardt. Das Geschäftsgebiet erstrecke sich zwischen Worms und Wörth. Den jährlichen Umsatz beziffert er auf sieben Millionen Euro, wovon das Privatkundengeschäft an den beiden Standorten in Freinsheim und Worms 1,5 Millionen Euro ausmache.

Die »Wasserwelten« machen 20 Prozent der Halle aus. Foto: Dagmar Schindler-Nickel

Ehemalige Weinprinzessin lässt Kontakte spielen

Um die Weinregion in den Regalen besser abzubilden, wurde das Sortiment in diesem Bereich erweitert. Mitarbeiterin Pia Höhnle, geborene Ostmann, hat als ehemalige Freinsheimer Weinprinzessin ihre Kontakte spielen lassen und die Regale mit Wein und Sekt bestückt. Darunter befinden sich auch eigene Abfüllungen mit Wolf-Etikett. Ein Extra-Regal haben Weine ohne Alkohol bekommen.

Stolz ist Bierliebhaber Lenhardt auf seine riesige Bierabteilung, die zwei Drittel der Halle ausmacht. „Wir können damit auch ausgefallene Wünsche erfüllen“, sagt er. Außerdem werde dem Trend zu hellen Bieren Rechnung getragen. 20 Prozent des Sortiments wird von den verschiedenen Mineralwässern bestimmt. Außerdem gibt es regionale Produkte wie Honig, Latwerge, Eier oder Eingemachtes.

Hier können Verkostungen stattfinden. Foto: Dagmar Schindler-Nickel

Offizielle Einweihung im Juni

300.000 Euro hat die Firma in die Erweiterung nach Lenhardts Angaben investiert. Offizielle Einweihung soll Mitte/Ende Juni sein. Einige Restarbeiten seien noch nicht abgeschlossen. Eigentlich habe man einen viel früheren Termin anvisiert, doch man habe Pech mit Handwerkern gehabt, erzählt der Geschäftsführer. So müsse man aufgrund einer Firmeninsolvenz auf die automatisierte Leergutannahme mit Förderband bislang verzichten. Vorerst geschieht die Rücknahme somit „per Hand“.