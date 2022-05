Den Getränkecontainer einer Strandbar in der Straße „An den Almen“ in Bad Dürkheim haben Unbekannte aufgebrochen und Getränke gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Geschehen ist das zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Die Täter knackten ein Vorhängeschloss und kamen so ins Innere Containers. Welche Getränke und wie viel davon die Einbrecher mitgenommen haben, ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.