Im Fall des getöteten Peruaners gibt es einen Tatverdächtigen. Das teilte der Leitende Frankenthaler Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage am Donnerstag mit. Es sei jedoch noch niemand in Haft genommen worden. Bei Fragen zur Todesursache hielt sich Ströber mit einer Antwort bedeckt, da er sonst Täterwissen preisgebe.

RHEINPFALZ-Informationen, wonach es einen Haftbefehl gibt, sich der Verdächtige aber ins Ausland abgesetzt haben soll, wollte Ströber aus ermittlungstaktischen Gründen weder bestätigten noch dementieren.

Vor seinem gewaltsamen Tod hat der 41-jährige Mann aus Peru in Weisenheim am Berg gewohnt und in einem Gastronomiebetrieb in der Verbandsgemeinde Freinsheim gearbeitet. Er hat sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft illegal in Deutschland aufgehalten. Seine Leiche wurde am 19. Juni an einer Kreisstraße bei Kaiserslautern gefunden.