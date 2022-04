„Wenn die Hand schmerzt – Vom Karpaltunnel bis zum Gelenkersatz bei Arthrose“ heißt der Vortrag, den Privat-Dozent Michael Pelzer, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie sowie Handchirurgie, am Donnerstag, 28. April, 18.30 Uhr, in der Cafeteria des Evangelischen Krankenhauses in Bad Dürkheim hält. Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe Dürkheimer Gesundheitsdialog, bei der Mediziner und andere Fachleute Gesundheitsthemen laienverständlich vorstellen. Der Spezialist erörtert Details zur Diagnose und Therapie von Schmerzen in der Hand. Es gilt die 2G-Regel und eine FFP2-Masken-Pflicht. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Spenden für die Palliativstation sind willkommen. Weitere Informationen unter Telefon 06322 607-245 und unter www.diakonissen.de.