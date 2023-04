Die Kreisverwaltung sucht nach einem größeren Gebäude für das Gesundheitsamt. Bislang ist die Behörde des Landkreises in Neustadt untergebracht. Es wird überlegt, das Amt zum Kreissitz nach Bad Dürkheim zu verlagern.

Wie Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) im Kreisausschuss am Montag mitteilte, sei das Amt in der Neustadter Neumayerstraße räumlich an seine Grenze gekommen. Die Kreisverwaltung ist Mieter des Gebäudes, das dem Land gehört. Um das Haus brandschutz- und sicherheitstechnisch auf den neusten Stand zu bringen, müsste die Kreisverwaltung fast 300.000 Euro selbst aufbringen, erläuterte Ihlenfeld. Auch aus diesem Grund halte man Ausschau nach einer anderen Liegenschaft.

Es gebe die Tendenz, das Amt nach Bad Dürkheim zu verlagern, gab Ihlenfeld dem Ausschuss bekannt. Etwas Konkretes habe sich aber noch nicht ergeben. „Wir hatten auch erste Gespräche mit der Stadt Neustadt“, betonte Ihlenfeld die Offenheit, auch womöglich in Neustadt zu bleiben. Laut Ihlenfeld waren dort vor der Pandemie rund 40 Mitarbeiter beschäftigt, zu Pandemiezeiten waren es über 70. Derzeit besteht das Amt aus 32,5 Stellen. Der Stellenplan 2023 sieht eine Erhöhung auf 36,7 Stellen vor.

Gesundheitsamt Neustadt wurde 1997 in Kreisverwaltung eingegliedert

Die Managementberatung BSL aus Mainz war vom Kreisausschuss im Mai 2022 für knapp 50.000 Euro damit beauftragt worden, die Organisation des Gesundheitsamtes zu untersuchen, um eine Optimierung der Prozesse möglich zu machen sowie den künftigen Stellenbedarf zu ermitteln. Die Ergebnisse wurden am Montag im Kreisausschuss präsentiert. Laut BSL hat das Gesundheitsamt einen Personalbedarf von 34,2 Stellen, also 1,7 Stellen mehr als derzeit, aber 2,5 Stellen weniger als im Stellenplan des Kreises.

BSL schlägt künftig eine Doppelspitze mit einer Leitung für Medizin und Verwaltung inklusive jeweils einem Stellvertreterposten für das Gesundheitsamt vor. Das Amt soll künftig in drei Referate eingeteilt werden. Größtes Referat wäre das Referat 71 mit 19,1 Stellen. Dazu zählt künftig der amtsärztliche Dienst, der kinder- und jugendärztliche Dienst, die Hygiene sowie der Infektionsschutz und das Labor. Durch die Neuorganisation werden auch die Aufgaben der einzelnen Stellen verändert. Außerdem möchte die Kreisverwaltung an der Einführung einer elektronischen Akte arbeiten. Die Neustrukturierung wurde vom Kreisausschuss am Montag einstimmig gebilligt.

Das Gesundheitsamt in Neustadt wurde 1997 in die Kreisverwaltung Bad Dürkheim eingegliedert. Von hier werden die rund 133.000 Einwohner des Landkreises und die 53.000 Einwohner von Neustadt betreut.