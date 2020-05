Die Corona-Infektionen im Bereich des Neustadter Gesundheitsamtes gehen deutlich zurück. Am Dienstag (Stand 12 Uhr) meldete der Landkreis Bad Dürkheim nur einen neuen Corona-Patienten, im Stadtgebiet gab es kein weiteres positives Testergebnis. Seit Ausbruch des Coronavirus sind 317 Personen im Landkreis Bad Dürkheim und 104 in der Stadt Neustadt positiv gestestet worden. Über Dreiviertel der insgesamt positiv getesteten Personen ist wieder genesen: Im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim sind es 266 Personen, in Neustadt 100 Personen. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, und zwei Personen aus Neustadt.