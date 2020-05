Weiterhin gibt es im Landkreis Bad Dürkheim und in der Stadt Neustadt keine neuen positiven Testergebnisse auf eine Infektion mit Covid-19. Das hat das Gesundheitsamt Neustadt mitgeteilt. Nach aktuellem Stand vom Freitag gab es damit seit Ausbruch der Pandemie 325 bestätigte Infektionen im Landkreis und 105 in Neustadt. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Landkreis drei neue Fälle pro 100.000 Einwohner und gar keinen neuen Fall in Neustadt.

Der Großteil der positiv getesteten Personen ist wieder vom Coronavirus genesen: Im Gebiet des Landkreises Bad Dürkheim sind es 295, in Neustadt 101 Personen. Bislang sind leider zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, und zwei Personen aus Neustadt.