Katja Petrowskajas Erzählband „Vielleicht Esther. Geschichten“ steht im Fokus des nächsten Literaturgesprächskreises der Stadtbücherei. Darüber diskutiert die Runde am kommenden Dienstag unter Leitung von Dorothee Heitkamp-Gieseler.

In ihrem auf Deutsch geschriebenen Band thematisiert die aus einer jüdisch-ukrainischen Familie stammende Autorin die Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten. In der titelgebenden Geschichte blieb die Großmutter von Petrowskajas Vater 1941 im besetzten Kiew zunächst in der Wohnung der geflohenen Familie zurück und wurde dann auf der Straße von deutschen Soldaten erschossen. Den Hergang hat die Autorin aufgrund von Augenzeugenberichten rekonstruiert. Wie sie überhaupt in ihrem Buch versucht, die Fakten zu ergründen und nichts zu erfinden. Das Wort „vielleicht“ ist dabei ein Schlüsselbegriff. Auch das Schicksal weiterer Familienmitglieder, wie das ihres Großonkels Judas Stern oder ihres Großvaters, der Häftling im KZ Mauthausen war, versucht sie zu erkunden. Dorthin reiste die Autorin, um Hintergründe aufzudecken. Bei ihrer Spurensuche recherchierte sie außerdem in Warschau und Auschwitz, um aus Fragmenten ein Familienmosaik zusammenzufügen. Entstanden ist das bewegende Porträt einer zerstörten Familie.

Petrowskaja, 1970 in Kiew geboren, studierte Literaturwissenschaft und Slawistik in Tartu, Estland. Für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung verfasst sie die Kolumne „Die west-östliche Diva“. Mit ihrem Mann und den beiden Kindern lebt sie in Berlin. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Ingeborg-Bachmann Preis 2013, den Aspekte-Literaturpreis 2014 und 2015 den Schubart-Literaturpreis sowie den Premio Strega Europeo.

Termin

Der Literaturgesprächskreis der Stadtbücherei Bad Dürkheim diskutiert am Dienstag, 16. November, 20 Uhr in der Römerstraße 20 über Katja Petrowskajas Erzählband „Vielleicht Esther“. Anmeldung und Maskenpflicht bis zum Sitzplatz sind erforderlich. Es gilt die 3G-Regel. Teilnahmegebühr vier Euro.