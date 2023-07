Ein Motorradfahrer hat am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße und Laumersheimer Straße in Weisenheim am Sand eine Ölspur hinterlassen. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim mitteilt, war ein technischer Defekt der Maschine die Ursache. Die Verunreinigung der Fahrbahn sei so massiv gewesen, dass der Kreisel gesperrt werden musste. Die Feuerwehr leistete der Polizei hierbei Amtshilfe. Zur Reinigung wurde eine Spezialfirma angefordert. Nach zwei Stunden war die Fahrbahn gereinigt und der Verkehr konnte wieder fließen. Gegen 19.20 Uhr war der Einsatz für 15 Einsatzkräfte, die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren, beendet.