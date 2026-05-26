Der Ausbau der K2 zwischen Dackenheim und Freinsheim verspätet sich um drei Monate. Wird das Großprojekt trotzdem wie geplant im Sommer 2027 fertig?

Der Ausbau der K2 zwischen Dackenheim und Freinsheim beginnt später als geplant. Statt im Frühjahr werden die Arbeiten im Spätsommer beginnen. Das teilte der Leiter des Landesbetriebs Mobilität, Martin Schafft, auf Anfrage mit. Die Zuarbeit des beauftragten Ingenieurbüros habe sich etwas verzögert, so Schafft weiter. Beginnen werde man wie geplant auf der Dackenheimer Seite. Die Bauarbeiten in diesem Abschnitt werden sich laut Schafft bis Frühjahr 2027 hinziehen. Zwischen dem 2. und 19. Oktober 2026 wird die neu gebaute Bahnbrücke eingeschoben. In diesem Zeitraum wird auch die alte Bahnbrücke in Freinsheim ersetzt.

Die Zeitverschiebung im südlichen Abschnitt der K2 sei jedoch nicht so relevant, da die Straße noch Richtung Freinsheim und unterhalb der Bahnbrücke ausgebaut werden muss. Abschluss der Bauarbeiten soll trotzdem wie ursprünglich geplant im Sommer 2027 sein, erklärte Schafft. Damit wäre die K2 fast dreieinhalb Jahre voll gesperrt.

Künftig kann man auch im Gegenverkehr unter der Brücke durchfahren. Visualisierung: LBM

Die Kosten für den Straßenbau werden nach Angaben der Kreisverwaltung auf 1,23 Millionen Euro geschätzt. Die genaue Ermittlung des Kostenanteils für den Landkreis soll nach Wertung der Angebote erfolgen.

Die K2 ist seit Anfang 2024 wegen der maroden Bahnbrücke gesperrt. Der Ausbau dient dazu, die Kreisstraße auf sechs Meter zu verbreitern. Künftig soll unter der neuen Brücke Gegenverkehr möglich sein. Eine begradigte Linienführung soll dafür sorgen, dass die Sicht für Autofahrer verbessert wird. Eine Bürgerinitiative befürchtete einen zu großen Eingriff in die denkmalgeschützte Lösshohl und eine Zunahme von Lkw-Verkehr durch die Aufweitung der Bahnbrücke. Die Pläne des LBM wurden jedoch im Mai 2024 in einem Planfeststellungsverfahren genehmigt.