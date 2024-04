Die Bahn hat zur Teilnahme an der „Dialogveranstaltung“ zur Eisenbahnbrücke in Dackenheim eingeladen. Sie soll am Dienstag, 9. April, 18 Uhr, im Bürgersaal des Von-Busch-Hofs in Freinsheim stattfinden. Über die „Instandhaltung der Eisenbahnbrücke Dackenheim bis deren Erneuerung“ wollen die Deutsche Bahn und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) informieren. Die Bahn- und LBM-Vertreter wollen über die anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen und die später folgenden Neubaumaßnahmen den Bürgern Rede und Antwort stehen.

Die Bahn hat sich bislang über die Möglichkeit einer Sanierung des maroden Bauwerks in Schweigen gehüllt. Zu einer solchen Sanierung hatte sich das Unternehmen vor einem Jahr bei der Freinsheimer Brücke entschlossen. Die K2 zwischen Freinsheim und Dackenheim, die unter der Bahnbrücke verläuft, wurde im Januar erst auf eine Spur verengt, ab Februar wurde die Strecke voll gesperrt. Wie bereits mehrfach berichtet, soll die Bahnbrücke aufgeweitet und die K2 ausgebaut und tiefergelegt werden. Der LBM hatte für diese Maßnahme das Jahr 2026 ins Spiel gebracht. Dann soll auch die Freinsheimer Brücke aufgeweitet werden.