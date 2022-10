Seine Gesichtszüge hat dieser Wasserspeier an der Klosterruine Limburg eingebüßt. Mit ihnen sollte er einst eine wichtige Aufgabe erfüllen.

Die Gestalt gehört zum Reigen der Wasserspeier am gotischen Südturm. Während andere Skulpturen besser erhalten blieben, ist von ihrer Mimik nichts mehr zu erkennen. Die Witterung vergangener Jahrhunderte setzte dem roten Sandstein stark zu. Man darf aber davon ausgehen, dass auch diese Figur fratzenhaft und schauerlich aussah.

Ihre Bestimmung war es, mit abstoßendem Äußeren gefährliche Dämonen zu vertreiben. In auffallender Hockstellung sitzt sie an der Fassade und reckt sich weit vornüber. Die herausragende Stellung hoch oben am Treppenturm sollte ihre Reichweite vergrößern.

Auch einen anderen Schaden galt es abzuwehren: Wasserspeier bewahrten das Mauerwerk vor eindringender Nässe, indem sie Regenwasser von ihm weg leiteten. Durch den steten Wechsel von Feuchtigkeit und Temperaturen hat die Gestalt jedoch selbst im Lauf der Zeit gelitten. Nicht nur ihr Gesicht verwitterte; Unterarme und Hände fehlen ganz. Gut zu erkennen sind noch ihre angewinkelten Beine und die mittelalterliche Fußbekleidung.