Vor 30 Jahren entstanden die Skulpturen östlich der Klosterruine Limburg, zu denen dieses Gesicht gehört.

Das steinerne Ensemble bezieht sich auf ein Schriftwerk aus dem 11. Jahrhundert. Dessen Verfasser ist Gottschalk von Aachen, auch Gottschalk von Limburg genannt. Geburts- und Todesjahr des Geistlichen sind unbekannt, auch ist nicht sicher überliefert, ob er wirklich im Kloster Limburg gelebt hat.

Gottschalk war Priester und leitender Kanzleischreiber von Kaiser Heinrich IV., außerdem wirkte er als Autor von Predigten, Traktaten und liturgischen Dichtungen. Seine sogenannten Sequenzen sind geprägt von einer pathetischen Sprache voller biblischer Symbole und Metaphern für die göttliche Macht.

Wie die anderen „Gottschalk-Skulpturen“ bei der Klosterruine entstand das steinerne Gesicht im Rahmen einer Bundestagung des Deutschen Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerks. Es bezieht sich auf Gottschalks Beschreibung, in der die heilige Lehre der Wissenschaft als „Stimme in Pracht“ beschworen wird und die Kraft als Stimme des Herrn, die des Libanons Zedern breche. Hier greift der Mönch das Bibelmotiv auf, in dem Gottes Stimme wie ein gewaltiger Donner erscheint, der die Welt erschüttern kann.

Als Betrachter fällt es nicht unbedingt leicht, einen Zusammenhang zwischen Bildwerken und Dichtung zu sehen. Die Skulptur des 1968 geborenen Bildhauers Sherif El Sioufy zeigt ein stark verzerrtes Gesicht. Es ist eines der wenigen figürlichen Motive im Ensemble und erinnert an expressionistische Formen. Um äußere Schönheit geht es hier nicht, eher um innere Zustände wie Angst, Betroffenheit oder Zerrüttung.

Die deformierten Züge könnten sichtbar machen, wie Wissen und Macht den Menschen von innen heraus verändern oder sogar seine Identität zerbrechen. Womöglich spiegelt das verzerrte Gesicht aber auch als vielfach deutbares Symbol die verformte Rinde eines Baums wider, geprägt durch elementare Kräfte.