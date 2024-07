Vor etwas mehr als 90 Jahren wurde in Weisenheim am Berg die katholische Kirche erbaut. An der Südseite des Turms steht die Statue ihres Patrons: Es ist der heilige Jakobus.

Die Skulptur des Freinsheimer Bildhauers Franz Lind (1900 bis 1967) entstand im Erbauungsjahr des Gotteshauses. Sechs Jahre vor Baubeginn war der Katholische Kirchenbauverein gegründet worden, der das Projekt engagiert vorantrieb. Der beauftragte Architekt Hans Seeberger orientierte sich stilistisch an romanischen Bauwerken.

Zum Namen „St. Jakobuskirche“ kam es aufgrund der Grundstück-Schenkung durch den Weisenheimer Winzer Jakob Georgens. Die Statue des Jakobus steht über dem Eingangsportal. Bildhauer Lind gab dem Apostel als Erkennungszeichen den mannshohen Pilgerstab in die Hand. Ein zweites Attribut ist die Muschel, die der Heilige am Mantelkragen trägt. Andere Jakobus-Darstellungen zeigen die Jakobsmuschel an Kleidungsteilen wie Hut oder Gürtel befestigt.

Mittelalterliche Jakobspilger nutzten eine Muschelschale als Trinkgefäß. Jakobus ist Schutzpatron der Wallfahrer und Pilger, ebenso der Seeleute, Krieger, Arbeiter, Apotheker und Drogisten. Sein Gedenktag wird heute, am 25. Juli begangen.