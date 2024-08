Bei genauem Hinschauen entdeckt man bei diesem kunstvollen Relief zwei Figuren: Eine Frau mit erkennbarem Gesicht, eine weitere, die ihre Züge verbirgt. Jede verbildlicht auf eigene Weise ihre Trauer.

Das ausdrucksvolle Motiv ziert ein Grabmal auf dem Hauptfriedhof von Bad Dürkheim. Unterschiedlich stark hebt das Bildwerk die Gesichter und Körperformen vom Hintergrund ab. Die Figur im Vordergrund ist als Hochrelief gearbeitet. Ihre plastische Wirkung wird durch die kontrastreiche Oberfläche noch verstärkt. Flächenhafter und unauffälliger bleibt dagegen die Trauernde im Hintergrund der Friedhofsplastik.

Die beiden Frauen werden kniend dargestellt und halten ihr Gesicht tief gesenkt: In dieser Haltung drückt sich denn auch ein selbstvergessener Schmerz aus.

Das hochgebundene Haar der Figur im Vordergrund ist zu einem Knoten zusammengeführt, das Gewand lässt die Schultern frei.

Von Carl Maria Geiling

Mit lebendigem Wachstum umrankt Efeu das Werk: Die Pflanze gilt wegen ihrer immergrünen Blätter als Sinnbild der Unsterblichkeit. Es gibt Indizien, dass es diese Vorstellung schon im Urchristentum gab.

Geschaffen hat das kunstvolle Relief auf dem Bad Dürkheimer Hauptfriedhof der Bildhauer Carl Maria Geiling, 1874 in Münster geboren und Student des Kunstgewerbes in Düsseldorf ab 1899. Als freischaffender Künstler schuf er Skulpturen und Reliefs in Bronze sowie Modelle für Galvanoplastiken. Seine Grab-Motive sind geprägt von einem besinnlichen, versunkenen und in sich gekehrten Charakter. Geiling starb vor 100 Jahren in Düsseldorf.

Laut dem Eintrag zu dem Künstler auf Wikipedia führte die Kunstanstalt der Württembergischen Metallwarenfabrik in Geislingen (WMF) in den Jahren 1906 bis 1930 mehrere seiner Figuren und Reliefs. Auch habe Geiling Bronzebüsten oder Arbeiten aus Stein geschaffen.