Das steinerne Gesicht, um das es in unserer Serie heute geht, befindet sich im gewölbten Durchgang des inneren Freinsheimer Eisentors. Als sogenannter Gewölbeanfänger bildet es den Übergang von Bogenkonstruktion und Wandfläche.

Zu einer wehrhaften Anlage erweitert, sicherte das Eisentor den östlichen Zugang in der Freinsheimer Stadtmauer. Als einziges erhaltenes Doppeltor des Verteidigungsrings hat es die Jahrhunderte überdauert. Aus dem frühen 15. Jahrhundert stammt das ältere innere Tor mit seinem dreigeschossigen Wehrturm, das auch Wormser Tor genannt wird. Sein Durchgang ist von einem schönen Kreuzgewölbe überdeckt. Wo Last und Schub der Gewölberippen ansetzen, finden sich in romanischen und gotischen Bauwerken oft Kopfkonsolen. Sie dienen als Tragelement und erfüllen daneben dekorative Zwecke. Das Freinsheimer Gesicht ist als Relief geformt. Nach unten läuft es schmal zu. Trotz einiger Schadstellen zeigt es noch besondere Details. Dazu gehören vorstehende Augenbrauen, ausgeprägte Querfalten in der Stirn und ein markanter Bart. Zwar etwas versteckt im Eck des Tordurchgangs präsentiert es sich doch als sehenswerte Steinmetzarbeit.