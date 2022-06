Ein Soldat senkt sein Gesicht zu Boden. Er sitzt zusammengesunken, ermattet, düster. Das Kriegerdenkmal im Dürkheimer Ortsteil Hardenburg zeigt ein Sitzbild besonderer Art: Der Dargestellte wirkt nicht heroisch, sondern grübelnd und in sich gekehrt.

Schwer neigt er den Kopf vornüber. Seine Züge bleiben großenteils verdunkelt im Schatten des Helms. Geschaffen wurde das Ehrenmal etwa zehn Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs von dem Ludwigshafener Bildhauer Theodor Joanni.

Die Figur hält noch den Griff eines Schwerts umfasst, doch dessen Klinge ist gebrochen. Als Waffe war das Schwert im 20. Jahrhundert zwar schon lange ausgemustert, doch seine traditionelle Symbolik wirkte weiter: Überwiegend wurde es als Sinnbild für Herrschaft, Recht und Tapferkeit dargestellt, sollte Stärke und Heldentum aufzeigen.

„Es muss denn das Schwert nun entscheiden“, hatte Kaiser Wilhelm II. 1914 vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs in seinem Aufruf an das deutsche Volk erklärt. Drückte er damals seine Hoffnung aus, dass „unser gutes deutsches Schwert siegreich aus diesem schweren Kampfe hervorgeht“, so zeigt das Hardenburger Denkmal das Ergebnis des Krieges: Ein gebrochenes Schwert-Symbol steht für Verlust und Niederlage.

Die Trauer um die Gefallenen schließt auch Erinnern an die unzähligen Menschen ein, die ihr Leben im Krieg verloren haben und verlieren. So reihen sich die Hardenburger Namen in eine weltumspannende Liste, die erschreckend und schmerzvoll immer weiter wächst.