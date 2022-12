Über ein Erpolzheimer Anwesen wacht dieses sonderbare Gesicht: Mit abweisendem Aussehen soll es sich unheilvollen Mächten in den Weg stellen.

Zu finden ist das Bildwerk an einer zweiteiligen Toranlage in der Hauptstraße des Ortes. Hier blickt das Gesichtsrelief vom Scheitelpunkt des kleineren Torbogens. Der schmucke Eingang führt zu einem Wohnkomplex, dessen Ursprünge ins 18. Jahrhundert zurück reichen. Damals prägte der Stil des Spätbarock die Architektur und Kunst.

Abschreckende Gesichter und Köpfe sind schon aus vorchristlichen Zeiten bekannt. In späteren Jahrhunderten entstanden sie als sogenannte Neidköpfe: Mienen mit fratzenhaftem, grimmigem oder höhnischem Ausdruck sollten Hass, Missgunst und Neid fernhalten. Angebracht an erhöhten Stellen, verstärkte die Position ihre beschützende Wirkung gegen dunkle Mächte.

Auch die haarig-bizarren Züge des Erpolzheimer Reliefs sind von dieser Bestimmung geprägt. Unter üppig gewellten Brauen blicken große, durchdringende Augen hervor. In lang gezogenen Schnörkeln wellt sich der Schnauzbart herunter, die Nase wirkt derb und breit. Die Mundwinkel sind nach unten gerichtet und eine spitze Zunge hängt herausgestreckt.

Verlässlichen Schutz vor Not und Unheil erhofft sich auch der moderne Mensch. Besonders in der Zeit des Jahreswechsels richten sich seine Blicke in die Zukunft. Die Neidköpfe mögen ihre Bedeutung verloren haben, aber unterschiedliche Bräuche haben sich erhalten: Mit ihnen sollen böse Einflüsse in der Silvesternacht vertrieben werden.