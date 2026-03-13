Zwei Figuren werben für patriotische Spenden. Zu sehen sind sie im Stadtmuseum Bad Dürkheim an einer 110 Jahre alten Pfanne.

Die ausgestellte „Pann“ aus Eisenblech stammt aus dem Besitz einer Ungsteiner Familie. Am angenieteten Stiel ist ein Figurenpaar zu sehen, dessen Gesichter sich einander zuwenden. Das Händereichen symbolisiert Einigkeit und Opferbereitschaft im Ersten Weltkrieg: Die männliche Figur steht für den Kämpfer und Soldaten, die weibliche für die Hausfrau: Sie soll durch ihren Beitrag den Kampf an der sogenannten Heimatfront unterstützen. Im Krieg war die Zivilbevölkerung zu Kupferspenden aufgerufen. Das Metall wurde vielfach gebraucht, etwa für Munition, elektrische Leitungen, Feldtelefone und andere militärische Technik. Deshalb wurden Haushaltsgegenstände aus Kupfer wie Pfannen, Töpfe, Kessel oder Türklinken eingesammelt. Die Spender erhielten Ersatzstücke aus Eisen und Stahl, die weniger haltbar und von weit geringerem Wert waren.