Derart fratzenhafte Gesichter sollen sie eine abschreckende Wirkung ausüben: Böse und dunkle Mächte abzuwenden, das ist ihre Bestimmung. Auch dieses Gesicht in der Kirchgasse in Bad Dürkheim entstand als sogenannter Neidkopf.

Seinen Platz hat das Bildwerk am Scheitelpunkt eines Torbogens. Solche erhöhten Stellen sollten die magische Wirkung noch steigern. In sorgfältig geformten Schnörkeln sind die welligen Haare des Kopfes gearbeitet. Ihre symmetrische Anordnung setzt sich in den üppigen Locken des Barts fort. Die Augen unter stark wulstigen Brauen zeigen ein deutliches Schielen nach außen. Tiefe Furchen durchziehen die Wangen. Auch die Nase ist derb und breit. Im geöffneten Mund scheinen die Zähne aufeinander gepresst, als würde das Wesen im grimmigen Mienenspiel mit ihnen fletschen.Dass bizarre Köpfe in der Lage sind, Unheil und Not abzuwehren, darauf vertrauen rationale Menschen heute nicht mehr. Doch bei allem Vernunftdenken ist der Wunsch nach schützenden Mächten lebendig geblieben.