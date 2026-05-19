Das traditionelle Weinfest am Burgweiher steigt am Pfingstwochenende von Samstag, 23. Mai, bis Montag, 25. Mai. Rund um den frisch ausgebaggerten Weiher erwartet Besucher laut Ankündigung ein Programm mit Musik, Kulinarik und geselligem Beisammensein. Eröffnung ist am Samstag um 18 Uhr mit Bürgermeisterin Anja Bletzer (FWG), Weinprinzessin Lena I. sowie den Kerwebuwe und -mädels. Bereits ab 16 Uhr ist der Ausschank geöffnet. Am Sonntag beginnt das Fest um 11 Uhr mit einem ökumenischen Pfingstgottesdienst auf dem Festgelände. Ab 14 Uhr lädt das Burgcafé im Burghof mit Gesang und Klavier von Sigrid Schuster und Juhee Choi ein.

An allen Tagen sorgen Vereine, Kirchengemeinden, die „Höfler“ sowie der Tennisclub für Bewirtung und Programm. Es gibt unter anderem Dampfnudeln, Kaffee und Kuchen, einen Bücherstand sowie Zielschießen auf der Bleiche. Parkmöglichkeiten bestehen an der Schwabenbachhalle.