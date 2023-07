Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hat im Lauf der Woche bei Messungen in mehreren Tempo-30-Zonen insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Laut Mitteilung waren am Dienstagvormittag in der Erpolzheimer Bahnhofstraße drei Fahrer zu schnell unterwegs, die höchste Geschwindigkeit betrug 49 Kilometer pro Stunde. Am Dienstagnachmittag wurden neun Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Weinstraße in Herxheim am Berg festgestellt, hier war der schnellste Fahrer mit 57 Sachen unterwegs. Am Donnerstagvormittag kontrollierten die Beamten 45 Fahrzeuge in der Freinsheimer Straße in Kallstadt, wovon acht zu schnell fuhren. Hier betrug die höchste gemessene Geschwindigkeit 49 Kilometer pro Stunde.