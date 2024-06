Vier Geschwindigkeitsverstöße hat die Polizei am Montag bei mehreren Kontrollen zwischen 10 und 14 Uhr registriert. Bei schwachem Verkehrsaufkommen seien in der Leistadter Hauptstraße in Richtung Weisenheim am Berg zwei Fahrer mit mehr als 30 Kilometern pro Stunde gemessen worden – der „Spitzenreiter“ gar mit Tempo 45. Ebenfalls zweimal geblitzt hat es in Herxheim am Berg: Dort sei ein Fahrer mit 43 statt der erlaubten 30 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen, meldet die Polizei.