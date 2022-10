Die Polizei hat am Donnerstagabend zwischen 11 und 15 Uhr an zwei Stellen in der Region die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kontrolliert. Bei schwachem Verkehrsaufkommen stellten die Beamten in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim drei Verstöße fest. Der „Spitzenreiter“ wurde laut Polizei bei erlaubten 30 Stundenkilometern mit 43 Kilometern pro Stunde gemessen. Außerdem verwarnten die Beamten zwei Fahrer wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes und wegen abgefahrener Reifen.

Positives Fazit der Beamten

In der Bahnhofstraße in Friedelsheim stellten die Polizisten drei Verstöße gegen die geltende Höchstgeschwindigkeit fest. Dort sind 50 Kilometer pro Stunde erlaubt, der schnellste Fahrer wurde mit Tempo 67 gemessen. Auch hier war ein Fahrer nicht angeschnallt. „Insgesamt hielten sich die Verkehrsteilnehmer vorbildlich an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten“, so das Fazit der Polizei.