Die Polizei hat am Freitag, 27. Februar, sowohl in Bad Dürkheim als auch Herxheim am Berg Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Ungstein haben die Beamten der Dürkheimer Polizei zwischen 15.15 und 16.15 Uhr in der Weinstraße 70 Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Kallstadt mit einem Lasermessgerät erfasst. Nach Auskunft der Polizei überschritten vier Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der höchste gemessene Wert lag bei 39 Stundenkilometern. Zudem wurden bei einem kontrollierten Auto technische Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens führten.

Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik der Polizei Rheinland-Pfalz haben bei der Kontrolle in Herxheim am Berg bei einem hohen Verkehrsaufkommen insgesamt vier Autofahrer verwarnt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern überschritten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 48 km/h. Alle Betroffenen wurden entsprechend gebührenpflichtig verwarnt.