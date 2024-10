Ab November können Familien wieder den Schummerstunden im Pfalzmuseum für Naturkunde zuhören und nebenbei die passenden Tiere in der Ausstellung bewundern.

Im Herbst und Winter ist im Pollichia-Museum in Bad Dürkheim Schummerstunden-Zeit. Kinder zwischen vier und sieben Jahren und ihre Familien können dort wieder vielen spannenden und lustigen Erzählungen lauschen - und das im passenden Ambiente des Naturkundemuseums. Neben den Geschichten bewundern die Sprösslinge die passenden Museumsobjekte aus dem Tierreich, basteln oder lernen das Museum spielerisch Stück für Stück kennen. Am Ende jeder Schummerstunde darf immer auch ein kleines, persönliches Andenken mit nach Hause genommen werden.

Die erste Schummerstunde startet am Mittwoch, 6. November, mit „Igor Igel“, der einen neuen Platz für den Winter sucht. Eine Woche später erfahren die Kinder von Oma Pinguin alles über unsere flauschigen Polar-Bewohner in „Ein Eisbärchen für Ole“ (13. November). Wer sich für das kleine „Waldkäuzchen“ und seine großen Abenteuer im Grün interessiert, sollte am 20. November im Pfalzmuseum vorbeischauen. Eine Woche später steht dann der letzte Schummerstunden-Termin in 2024 an, ganz unter dem Motto: „Weihnachten der Tiere“. Die Waldbewohner schmücken extra einen Weihnachtsbaum. Doch ob sie dadurch auch Geschenke bekommen?

Nach einer kleinen Dezember-Pause geht es mit der Geschichte von „Herr Eichhorn und der erste Schnee“ am 8. Januar mit der Veranstaltungsreihe weiter, ehe eine Woche später die Geschichte von „Fledolin verkehrt herum“ (15. Januar) auf dem Plan steht. Am 22. Januar dreht sich alles um den kleinen Maulwurf, der sich fragt, wer von seinen tierischen Freunden ihn denn geärgert hat. Den Abschluss der Reihe macht Felix, der jede Nacht in einer leuchtend gelben Blüte schläft (29. Januar).

Info

Die Schummerstunde beginnt um 17 Uhr, dauert etwa eine Stunde und kostet 5,50 Euro pro Familie. Anmeldung unter Telefon 06322 9413-21 (täglich, außer montags).