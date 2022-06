Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, kam es der Polizei zufolge zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einem Biergarten im Bereich des Fußgönheimer Wegs in Gönnheim. Die Täter traten die Holztür zu dem dortigen Getränkelager teilweise ein, gelangten aber nicht ins Gebäude. Möglicherweise wurden sie gestört. Im März wurde das Getränkelager bereits auf gleiche Art und Weise angegangen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.